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НОВОСТИ | Общество



07.03.2017 10:24 Активисты напомнили тулякам, что нельзя парковаться на местах для инвалидов
Вести-Тула

Активисты напомнили тулякам, что нельзя парковаться на местах для инвалидов

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Не ограничивать парковку людей с ограниченными возможностями! С таким призывам к тулякам, неправомерно занимающим на парковке места для инвалидов, обратились активисты и представители общественных организаций. По закону на парковочном пространстве у торгового центра должно быть выделено не менее 10 процентов мест под стоянку автомобилей под управлением инвалидов или же перевозящих их людей. При этом на машине в обязательном порядке должен присутствовать опознавательный знак «Инвалид».

За незаконное использование этого знака предусмотрен штраф в размере 5000 рублей. С этими нюансами и знакомили в минувшую субботу туляков и гостей города одновременно в пяти территориальных округах Тулы. Многие туляки с пониманием относились к просьбе перепарковать свой автомобиль, некоторые же ее игнорировали.

Как сообщила первый заместитель председателя Тульской городской думы Татьяна Ларина, «мы хотим проинформировать наших туляков о том, что поставил машину на место инвалида – нарушил закон».

По словам начальника сектора по координации работы с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья, администрации Тулы Елены Барановой, «в феврале состоялась встреча главы администрации города с руководителями общественных организаций инвалидов. Они вышли с такой инициативой, чтобы эти акции проводились регулярно. Основную цель, которую мы преследуем – сформировать понимание того, что люди с ограниченными возможностями нуждаются в создании особых условий».
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