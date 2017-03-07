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НОВОСТИ | Общество



07.03.2017 09:52 Глава администрации Тулы доложил губернатору о ходе благоустройства посёлка Плеханово
Вести-Тула

Сейчас в поселке реализуется двухлетний план приведения территории в порядок

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Неухоженность и нежелание коммунальщиков наводить порядок на улицах в муниципальных образованиях Тульской области стали поводом для критики со стороны главы региона некоторых глав районов. На очередном совещании правительства области как раз одним из вопросов стало благоустройство, а точнее - недовольство горожан ходом его выполнения.

Затронули и тему облагораживания территории поселка Плеханово, где в 2016 году прошел массовый снос незаконных жилых построек. Сейчас там реализуется двухлетний план приведения территории в порядок. Как доложил глава администрации Тулы Евгений Авилов, «по просьбе жителей «отщебенили» пять улиц, капитально отремонтировали водопровод, а в ближайших планах – установка станции обезжелезивания».

Как заметил губернатор Алексей Дюмин, «есть шероховатости, которые надо устранить до конца, а намеченный план благоустройства нужно реализовывать в срок».
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