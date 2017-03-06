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06.03.2017 19:36 Букет мимозы тулякам обойдется дороже, чем годом раньше "Вести-Тула"





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В ассортименте, в основном, тюльпаны и мимозы. Тюльпаны не импортные, а свои, местные, выращены под Тулой, в приусадебных хозяйствах. Мимозы доставляются из Адлера, а также из Абхазии.



В этом году, по словам продавцов, цены на тюльпаны такие же, как в прошлом, а вот мимоза подорожала. Цена букета составляет в среднем сто рублей. Большие ветки этих желтых цветов стоят двести рублей. По словам продавцов, рост цен обусловлен холодной погодой, которая не позволила растениям вовремя раскрыться.

Сегодня в Туле открылись цветочные ярмарки. Работать они будут всего три дня, до 8 марта. Места продажи цветов официально определены администрацией города.В ассортименте, в основном, тюльпаны и мимозы. Тюльпаны не импортные, а свои, местные, выращены под Тулой, в приусадебных хозяйствах. Мимозы доставляются из Адлера, а также из Абхазии.В этом году, по словам продавцов, цены на тюльпаны такие же, как в прошлом, а вот мимоза подорожала. Цена букета составляет в среднем сто рублей. Большие ветки этих желтых цветов стоят двести рублей. По словам продавцов, рост цен обусловлен холодной погодой, которая не позволила растениям вовремя раскрыться.











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