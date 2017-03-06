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06.03.2017 18:50 Тульские полицейские устанавливают обстоятельства драки в троллейбусе "Вести-Тула"





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Как рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев «…водителем троллейбуса на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводится проверка, которая установит все обстоятельства конфликта».

Про авиадебоширов мы наслышаны немало. И вот, похоже, теперь есть место такому явлению, как троллейбусные дебоширы. Причем инцидент зафиксирован в Туле. Что не поделили пассажиры одного из троллейбусов, сейчас выясняют тульские полицейские. По предварительной информации драку спровоцировало асоциальное поведение одного их них.Как рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев «…водителем троллейбуса на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции. В настоящее время проводится проверка, которая установит все обстоятельства конфликта».













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