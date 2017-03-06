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06.03.2017 18:31 Тульские спасатели готовы к паводку "Вести-Тула"





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Также на оперативном совещании говорили об уборке территорий и благоустройстве города. Улицы начинают мыть в преддверии теплых дней. Коммунальщикам сделали замечание, что после таяния снега уборка от песка и реагентов ведется недобросовестно. Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин подчеркнул, что «…смёт необходимо собирать с проезжей части, но и с тротуаров. Особое внимание нужно уделить «летучему» мусору».



Эти требования поручили довести и до управляющих компаний города. Поднимался вопрос о ремонте участков дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Так, работы на улице Ложевой должны начаться, как только на них будут переведены средства. На улице Калинина шесть ливневок остаются без люков. По мнению руководства города, ограждения возле них не обеспечивают безопасность. Поэтому, пока не закупят новые люки, колодцы поручили закрыть временными щитами.



Мосты и дороги не подтоплены, но сегодня полная готовность к паводку в Туле. Об этом сегодня шла речь на оперативном совещании в администрации города. Контроль уровня воды проводится ежедневно трижды в сутки.Также на оперативном совещании говорили об уборке территорий и благоустройстве города. Улицы начинают мыть в преддверии теплых дней. Коммунальщикам сделали замечание, что после таяния снега уборка от песка и реагентов ведется недобросовестно. Первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин подчеркнул, что «…смёт необходимо собирать с проезжей части, но и с тротуаров. Особое внимание нужно уделить «летучему» мусору».Эти требования поручили довести и до управляющих компаний города. Поднимался вопрос о ремонте участков дорог, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Так, работы на улице Ложевой должны начаться, как только на них будут переведены средства. На улице Калинина шесть ливневок остаются без люков. По мнению руководства города, ограждения возле них не обеспечивают безопасность. Поэтому, пока не закупят новые люки, колодцы поручили закрыть временными щитами.









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