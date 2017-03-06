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06.03.2017 16:22 Тула вспоминает выдающегося конструктора-оружейника Василия Грязева Анастасия Октябрьская





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«В последние годы мы с ним как-то резко сблизились. Мне посчастливилось общаться с Василием Петровичем. Я многому у него научился. Считаю его своим старшим товарищем», - говорит первый заместитель генерального директора, научный руководитель - генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ», Герой России Николай Макаровец.



Сейчас именем Василия Петровича назван институт высокоточных систем Тульского госуниверситета. О легендарном конструкторе написано множество книг. И сегодня была презентована ещё одна биография Грязева, вышедшая из-под пера Александра Георгиевича Белова. Она называется «Главный конструктор стрелково-пушечного вооружения Грязев». «Когда Василий Петрович рассказывал – это был театр одного актера. Его можно было слушать часами. Грязев – человек удивительный во всех отношениях», - говорит Александр Белов.



Четвертого марта Василию Петровичу Грязеву исполнилось бы 89 лет. Но разработки легендарного тульского оружейника и сегодня остаются востребованными. А по незаконченным чертежам Василия Петровича до сих пор продолжают конструировать новые модели вооружения.



Патриарх высокострельного оружия, незаурядный гений, легенда мировой оборонки. Василий Петрович Грязев разработал 38 образцов оружия и боеприпасов. Гения оборонки с тонким инженерным чутьем сегодня собрались вспомнить его близкие, коллеги, товарищи, ученики.«В последние годы мы с ним как-то резко сблизились. Мне посчастливилось общаться с Василием Петровичем. Я многому у него научился. Считаю его своим старшим товарищем», - говорит первый заместитель генерального директора, научный руководитель - генеральный конструктор АО «НПО «СПЛАВ», Герой России Николай Макаровец.Сейчас именем Василия Петровича назван институт высокоточных систем Тульского госуниверситета. О легендарном конструкторе написано множество книг. И сегодня была презентована ещё одна биография Грязева, вышедшая из-под пера Александра Георгиевича Белова. Она называется «Главный конструктор стрелково-пушечного вооружения Грязев». «Когда Василий Петрович рассказывал – это был театр одного актера. Его можно было слушать часами. Грязев – человек удивительный во всех отношениях», - говорит Александр Белов.Четвертого марта Василию Петровичу Грязеву исполнилось бы 89 лет. Но разработки легендарного тульского оружейника и сегодня остаются востребованными. А по незаконченным чертежам Василия Петровича до сих пор продолжают конструировать новые модели вооружения.















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