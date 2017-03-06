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06.03.2017 16:00 Новое руководство Тульского патронного завода планирует увеличить продажи "Вести-Тула"





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Алексей Дюмин отметил, что Тульский патронный завод занимает особое место в составе оборонной промышленности региона, являясь крупнейшим российским поставщиком патронов на внутренний и внешний рынки. «Предприятие с хорошим потенциалом, большими перспективами. Уверен, что с приходом новых акционеров оно выйдет на новую траекторию развития. Это важно не только для Тульской области, но и для всей страны», – сказал глава региона.



«Мы видим перспективы по увеличению объема продаж и, как следствие, увеличение налоговых отчислений, а также рабочих мест. Все социальные аспекты будут сохранены», – отметил Игорь Ротенберг.



Напомним, о смене акционеров стало известно в начале февраля. Игорь Ротенберг приобрел пакет в 46,17%. Тем самым, став крупнейшим акционером предприятия.



Сегодня Алексей Дюмин встретился с новым владельцем Тульского патронного завода Игорем Ротенбергом. Речь шла о будущем предприятия. В частности о том, что не должно произойти сокращения количества рабочих мест. Сейчас на заводе трудится около 1700 человек. Этот штат не только не уменьшится, но и, вероятно, будет расширен. У нового руководства есть планы по модернизации одного из крупнейших оборонных предприятий государства, а также увеличение рынка продаж, как внешнего, так и внутреннего.Алексей Дюмин отметил, что Тульский патронный завод занимает особое место в составе оборонной промышленности региона, являясь крупнейшим российским поставщиком патронов на внутренний и внешний рынки. «Предприятие с хорошим потенциалом, большими перспективами. Уверен, что с приходом новых акционеров оно выйдет на новую траекторию развития. Это важно не только для Тульской области, но и для всей страны», – сказал глава региона.«Мы видим перспективы по увеличению объема продаж и, как следствие, увеличение налоговых отчислений, а также рабочих мест. Все социальные аспекты будут сохранены», – отметил Игорь Ротенберг.Напомним, о смене акционеров стало известно в начале февраля. Игорь Ротенберг приобрел пакет в 46,17%. Тем самым, став крупнейшим акционером предприятия.











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