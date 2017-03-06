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НОВОСТИ | Общество



06.03.2017 16:00 Новое руководство Тульского патронного завода планирует увеличить продажи
"Вести-Тула"



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Сегодня Алексей Дюмин встретился с новым владельцем Тульского патронного завода Игорем Ротенбергом. Речь шла о будущем предприятия. В частности о том, что не должно произойти сокращения количества рабочих мест. Сейчас на заводе трудится около 1700 человек. Этот штат не только не уменьшится, но и, вероятно, будет расширен. У нового руководства есть планы по модернизации одного из крупнейших оборонных предприятий государства, а также увеличение рынка продаж, как внешнего, так и внутреннего.

Алексей Дюмин отметил, что Тульский патронный завод занимает особое место в составе оборонной промышленности региона, являясь крупнейшим российским поставщиком патронов на внутренний и внешний рынки. «Предприятие с хорошим потенциалом, большими перспективами. Уверен, что с приходом новых акционеров оно выйдет на новую траекторию развития. Это важно не только для Тульской области, но и для всей страны», – сказал глава региона.

«Мы видим перспективы по увеличению объема продаж и, как следствие, увеличение налоговых отчислений, а также рабочих мест. Все социальные аспекты будут сохранены», – отметил Игорь Ротенберг.

Напомним, о смене акционеров стало известно в начале февраля. Игорь Ротенберг приобрел пакет в 46,17%. Тем самым, став крупнейшим акционером предприятия.
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