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НОВОСТИ | Общество



06.03.2017 15:43 В музее Вересаева услышали «Новое дыхание немецкой культуры»
Вести-Тула

Немецкая культура тесно связана с жизнью и творчеством Викентия Вересаева

| фото |
Дом-музей В. В. Вересаева приглашает на выставку «Новое дыхание немецкой культуры российских немцев». В экспозицию вошли предметы из музея немецкой культурной автономии Богородицка, а также творчество участников кружка национальной идентичности. И чего только здесь нет! Фотографии и картины, кружевные салфетки, игрушки, в том числе, куклы из камыша в национальных костюмах и многое другое.

Место проведения выставки выбрано не случайно. Немецкая культура тесно связана с жизнью и творчеством Викентия Вересаева. Заведующая домом-музеем Виктория Ткач рассказала, что «будучи гимназистом Тульской мужской классической гимназии, Вересаев переводил стихотворения немецких поэтов Гёте, Гейне, Шиллера. Затем, когда стал всемирно известным писателем, побывал в Германии, посетил знаменитые музеи. Книги Вересаева «Записки врача», «Русско-японская война» были переведены на немецкий язык. Немецкая культура является неким связующим элементом между писателем и современными российскими немцами».
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