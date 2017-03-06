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06.03.2017 14:37 Тульский «Арсенал» после зимней паузы выступил неудачно Вести-Тула





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Уже к 20-й минуте туляки пропустили два мяча – Благо Георгиев сначала забил гол-красавец со штрафного, а затем реализовал пенальти. Ещё один гол в ворота Владимира Габулова во втором тайме провёл Роман Воробьёв. В таблице первенства «Арсенал» остался на 15-й позиции. В пятницу, 10 марта, туляки должны принять «Урал» из Екатеринбурга.



Футболисты «Арсенала» крайне неудачно провели первый после зимней паузы поединок чемпионата Российской Премьер-лиги. В 18-м туре подопечные Сергея Кирьякова на выезде проиграли 0:3 клубу «Оренбург» - прямому конкуренту в борьбе за выживание в элитном дивизионе.Уже к 20-й минуте туляки пропустили два мяча – Благо Георгиев сначала забил гол-красавец со штрафного, а затем реализовал пенальти. Ещё один гол в ворота Владимира Габулова во втором тайме провёл Роман Воробьёв. В таблице первенства «Арсенал» остался на 15-й позиции. В пятницу, 10 марта, туляки должны принять «Урал» из Екатеринбурга.

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