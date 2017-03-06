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06.03.2017 13:50 В Тульском художественном музее извлекли из запасников весенние картины Елена Панова





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К этой выставке из запасников извлекли картины, которые по теме и сюжету соответствуют весне. В том числе, женские портреты. Один из них – большая художественная редкость. Это автопортрет известной художницы Зинаиды Серебряковой. Дворянка по происхождению, она покинула Россию после революции 17 года. На родину больше не возвращалась.



Еще две работы – кисти Порфирия Крылова, участника легендарного объединения карикатуристов Кукрыниксы. Но Крылов писал ещё и прекрасные пейзажи и натюрморты. Многие из них он потом подарил в фонды тульского Художественного музея.



Выставка «Весна, женщины, цветы» открывает цикл весенних экспозиций в Художественном музее. Посетить ее можно до 23 апреля.



Новую экспозицию в Историко-краеведческом и художественном музее открывает работа московского художника Евгения Гавлина. «Музыка весны». И это не случайно. Картина атмосферная и воздушная. Цветущая яблоня – главный персонаж на ней, лепестки автор написал мелкими мазками, так, что получилась эффект целой россыпи.К этой выставке из запасников извлекли картины, которые по теме и сюжету соответствуют весне. В том числе, женские портреты. Один из них – большая художественная редкость. Это автопортрет известной художницы Зинаиды Серебряковой. Дворянка по происхождению, она покинула Россию после революции 17 года. На родину больше не возвращалась.Еще две работы – кисти Порфирия Крылова, участника легендарного объединения карикатуристов Кукрыниксы. Но Крылов писал ещё и прекрасные пейзажи и натюрморты. Многие из них он потом подарил в фонды тульского Художественного музея.Выставка «Весна, женщины, цветы» открывает цикл весенних экспозиций в Художественном музее. Посетить ее можно до 23 апреля.







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