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НОВОСТИ | Общество



06.03.2017 13:50 В Тульском художественном музее извлекли из запасников весенние картины
Елена Панова

В Тульском художественном музее извлекли из запасников весенние картины

| фото |
Новую экспозицию в Историко-краеведческом и художественном музее открывает работа московского художника Евгения Гавлина. «Музыка весны». И это не случайно. Картина атмосферная и воздушная. Цветущая яблоня – главный персонаж на ней, лепестки автор написал мелкими мазками, так, что получилась эффект целой россыпи.

К этой выставке из запасников извлекли картины, которые по теме и сюжету соответствуют весне. В том числе, женские портреты. Один из них – большая художественная редкость. Это автопортрет известной художницы Зинаиды Серебряковой. Дворянка по происхождению, она покинула Россию после революции 17 года. На родину больше не возвращалась.

Еще две работы – кисти Порфирия Крылова, участника легендарного объединения карикатуристов Кукрыниксы. Но Крылов писал ещё и прекрасные пейзажи и натюрморты. Многие из них он потом подарил в фонды тульского Художественного музея.

Выставка «Весна, женщины, цветы» открывает цикл весенних экспозиций в Художественном музее. Посетить ее можно до 23 апреля.














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