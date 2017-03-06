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|06.03.2017 13:20 Тульские парикмахеры достойно выступили на международном чемпионате
|Вести-Тула
Команда Тульского колледжа профессиональных технологий и сервиса впервые участвовала в Международном чемпионате по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике «Невские Берега» на Кубок дружбы.
В Санкт-Петербурге собрались более трёх тысяч участников - мастера, юниоры и учащиеся из Венгрии, Болгарии, Украины, республики Беларусь, Казахстана, Узбекистана, Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Татарстана, Кыргызстана, России. Туляки заняли третьи и четвертые места в номинациях «Прическа для невесты», «Женская дневная и вечерняя прически», «Мужская коммерческая стрижка» и «Укладка с бородой».
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