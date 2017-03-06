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НОВОСТИ | Общество



06.03.2017 12:46 В Тульской области серьёзно сократится очередь на квартиры для детей-сирот
Полина Ермолаева

В Тульской области серьёзно сократится очередь на квартиры для детей-сирот

| фото |
Два на два, но действительно долгожданные! Надежда Шепелёва, которая с восьми лет воспитывалась бабушкой в селе Тёпло-Огарёвского района, не верит своему счастью. Тот самый важный звонок она помнит в подробностях.

На сегодняшний день право на получение жилья в регионе имеют 1636 сирот. Это совершеннолетние граждане, которые состоят в реестре. За последние четыре года квартиры получили более восьмисот граждан. В этом - 77, и до конца года планируется приобрести еще порядка 500.

Как рассказала заместитель министра-директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Инна Щербакова, «на текущий год в бюджете Тульской области предусмотрена беспрецедентная сумма свыше 770 миллионов рублей, плюс 43 миллиона из федерального бюджета. Самое главное, чтобы мы получили отклик у застройщиков, а мы работаем с каждой строительной фирмой в нашем регионе».

Если молодой человек состоит в реестре, но ещё не реализовал своё право, он может получить компенсацию за найм жилого помещения ежемесячно, но для этого нужно иметь на руках официальный документ аренды.

Географические предпочтения сирот учитываются, но, как правило, большинство из них хотят квартиры в областном центре, а здесь на сегодняшний день потребность уже значительно превышает возможности застройщиков. Что должно входить в пакет документов на получение квартиры подробно подскажет любой из сотрудников районного отдела опеки.
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