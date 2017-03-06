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06.03.2017 11:59 Торговые сети заполнили постные продукты Алина Фурсенко





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Вот эти сосиски – без мяса совершенно официально, зато в составе есть капуста, диглицериды и много всего интересного. А вот это сметанный крем, молока в составе нет, зато есть мука рисовая. Майонез состоит из двух основных компонентов – яйца и растительное масло. Но здесь и без яиц обошлись, зато в составе есть растительный белок.



Толпы у таких прилавков нет, люди к новинкам пока присматриваются. К примеру, о привлекательности вареной колбасы с соей и грибами мнения разошлись.



Съедобная, кто уж спорит, раз попала на прилавки, а вот полезная ли – это другой вопрос. Здесь ведь в составе не просто усилители вкуса, но и его создатели. Ароматизаторы, эмульгаторы и другие страшные термины.



Как рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Морозова, «участились обращения с жалобами на боль в верхних отделах живота, тошноту, изжогу. Если вы решили соблюдать пост, то должны это делать с минимально вредным воздействием на организм и не употреблять добавки, которые ничего хорошего для вашего организма не принесут».



Вопрос полезности в случае поста важный, но не единственный. К самому посту такая вот колбаса имеет разве что формальное отношение – пища эта действительно не животного происхождения. Однако покупатели такого продукта из числа соблюдающих пост ошибаются в главном.



«Смысл поста не в диете, не в воздержании от пищи, а в воспитании своего духа, - говорит иеродиакон Евлогий (Харитонов). - Чтобы на время отказаться от любимых угощений и лакомств , а не заменять их аналогичными по вкусу, поэтому определенная доля лукавства в этом есть».



Но поститься, как говорится, постом приятным, тоже можно и вполне разнообразно – уверена монастырская братия. Соленья, гороховый суп, квашеная капуста, картошка печеная – ведь по будням и растительное масло употреблять не рекомендуется. На сладкое – варенье, мед, сухари и сушки. За исключением, пожалуй, карамелек, убранство стола такое, как могло быть век назад, когда мясо было мясом, а овощи - овощами.



Был бы спрос - предложение будет! Воздерживаться от любимой пищи в пост теперь вроде бы и не обязательно, в торговых сетях открываются целые «постные отделы», где на прилавках целый растительный арсенал от сыра до торта.Вот эти сосиски – без мяса совершенно официально, зато в составе есть капуста, диглицериды и много всего интересного. А вот это сметанный крем, молока в составе нет, зато есть мука рисовая. Майонез состоит из двух основных компонентов – яйца и растительное масло. Но здесь и без яиц обошлись, зато в составе есть растительный белок.Толпы у таких прилавков нет, люди к новинкам пока присматриваются. К примеру, о привлекательности вареной колбасы с соей и грибами мнения разошлись.Съедобная, кто уж спорит, раз попала на прилавки, а вот полезная ли – это другой вопрос. Здесь ведь в составе не просто усилители вкуса, но и его создатели. Ароматизаторы, эмульгаторы и другие страшные термины.Как рассказала врач-гастроэнтеролог Татьяна Морозова, «участились обращения с жалобами на боль в верхних отделах живота, тошноту, изжогу. Если вы решили соблюдать пост, то должны это делать с минимально вредным воздействием на организм и не употреблять добавки, которые ничего хорошего для вашего организма не принесут».Вопрос полезности в случае поста важный, но не единственный. К самому посту такая вот колбаса имеет разве что формальное отношение – пища эта действительно не животного происхождения. Однако покупатели такого продукта из числа соблюдающих пост ошибаются в главном.«Смысл поста не в диете, не в воздержании от пищи, а в воспитании своего духа, - говорит иеродиакон Евлогий (Харитонов). - Чтобы на время отказаться от любимых угощений и лакомств , а не заменять их аналогичными по вкусу, поэтому определенная доля лукавства в этом есть».Но поститься, как говорится, постом приятным, тоже можно и вполне разнообразно – уверена монастырская братия. Соленья, гороховый суп, квашеная капуста, картошка печеная – ведь по будням и растительное масло употреблять не рекомендуется. На сладкое – варенье, мед, сухари и сушки. За исключением, пожалуй, карамелек, убранство стола такое, как могло быть век назад, когда мясо было мясом, а овощи - овощами.





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