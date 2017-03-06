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06.03.2017 11:09 Тульские единороссы возлагают большие надежды на проект «Городская среда» Вести-Тула





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Это проекты «Парки малых городов», «Городская среда» «Школа грамотного потребителя», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». Кроме федеральных продолжится реализация регионального партийного проекта «Народный контроль. ЖКХ». Уникальным, брендовым для тульского региона станет проект «Толстой и время».



Как сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв, «наш проект «Городская среда» будет реализовываться на территории Тулы и в пяти моногородах. Это один из важнейших партийных проектов, который даёт возможность улучшить городскую среду, уличные и дворовые территории, места общего пользования. Мы возлагаем большие надежды на этот проект».



В 2017 году региональное отделение «Единой России» реализует 18 партийных проектов. Официальный старт им дан 3 марта решением регионального политического совета партии. 11 социально важных проектов уже хорошо известны тулякам. К ним добавляются еще 5 новых, федеральных.Это проекты «Парки малых городов», «Городская среда» «Школа грамотного потребителя», «Местный дом культуры» и «Театры малых городов». Кроме федеральных продолжится реализация регионального партийного проекта «Народный контроль. ЖКХ». Уникальным, брендовым для тульского региона станет проект «Толстой и время».Как сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв, «наш проект «Городская среда» будет реализовываться на территории Тулы и в пяти моногородах. Это один из важнейших партийных проектов, который даёт возможность улучшить городскую среду, уличные и дворовые территории, места общего пользования. Мы возлагаем большие надежды на этот проект».





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