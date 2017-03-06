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06.03.2017 10:38 Тульским предпринимателям презентовали портал «Бизнес навигатор» Вести-Тула





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Генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман рассказал о преимуществах ресурса: «Для тех, кто хочет открыть своё дело, предпринимателям, которые хотят расширить своё дело, даёт возможность понять, какой спрос в каких локациях сосредоточен, какие виды помощи и поддержки они могут получить – финансовую, гарантийную, имущественную, юридическую. Кроме того, он даёт возможность составить детальный бизнес-план, который автоматически акцептуется ведущими российскими банками».



В составе делегации Минэкономразвития РФ Тулу посетили и представители Федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. Главная цель визита – презентация бизнес-сообществу Тульской области портала «Бизнес навигатор», который создан для того, чтобы каждый желающий мог открыть своё дело. В настоящее время «Бизнес навигатор» охватывает 169 городов России, а в нашем регионе он доступен жителям Тулы и Новомосковска.Генеральный директор Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Александр Браверман рассказал о преимуществах ресурса: «Для тех, кто хочет открыть своё дело, предпринимателям, которые хотят расширить своё дело, даёт возможность понять, какой спрос в каких локациях сосредоточен, какие виды помощи и поддержки они могут получить – финансовую, гарантийную, имущественную, юридическую. Кроме того, он даёт возможность составить детальный бизнес-план, который автоматически акцептуется ведущими российскими банками».







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