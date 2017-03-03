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|03.03.2017 18:14 Министр экономического развития РФ начал поездку по регионам с Тульской области
|"Вести-Тула"
Сегодня в Тулу с рабочим визитом прибыл министр экономического развития России Максим Орешкин. В региональной столице он встретился с губернатором Алексеем Дюминым.
По словам Максима Орешкина, Тульская область развивается очень активно и находится в числе передовых. «Необходимо понять, какие задачи стоят перед регионом, в каких направлениях ему нужна помощь», - подчеркнул министр экономического развития России.
Глава региона отметил, что Тульская область мощный промышленный центр, но не только развитию предприятий этой сферы придается значение. «Мы хотели бы рассмотреть вопрос, связанный с созданием перинатального центра, который одобрил Президент Владимир Путин. А также обсудить вопросы, касающиеся создания нового бизнес-инкубатора и особой экономической зоны «Узловая», - сказал губернатор.
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