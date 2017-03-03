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03.03.2017 15:51 Сегодня в Туле вспоминали выдающегося конструктора Василия Грязева "Вести-Тула"





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В должности главного конструктора одного из направлений тульского КБП Грязев в паре с Шипуновым разработал более сорока образцов оружия и боеприпасов. Многие из них до сих пор не имеют аналогов в мире. Незаурядный гений - именно так его назвал другой известнейший оружейник Михаил Калашников. Проходят годы, но разработки Грязева и сегодня остаются востребованными в своём классе. По его незаконченным чертежам продолжают конструировать новые модели вооружения.

Накануне 89-летия выдающегося конструктора и учёного Василия Грязева, у здания 1-го корпуса Тульского государственного университета, где ни один год преподавал Василий Петрович, собрались его друзья, коллеги и ученики. Участники митинга возложили цветы к барельефу конструктора на здании корпуса.В должности главного конструктора одного из направлений тульского КБП Грязев в паре с Шипуновым разработал более сорока образцов оружия и боеприпасов. Многие из них до сих пор не имеют аналогов в мире. Незаурядный гений - именно так его назвал другой известнейший оружейник Михаил Калашников. Проходят годы, но разработки Грязева и сегодня остаются востребованными в своём классе. По его незаконченным чертежам продолжают конструировать новые модели вооружения.













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