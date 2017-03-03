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|03.03.2017 15:30 В Туле открылась выставка работ кубанских умельцев
|Вести-Тула
Областной краеведческий музей приглашает на межрегиональную выставку изделий мастеров народных ремёсел Краснодарского края «Ты, Кубань, ты наша Родина…!». На ней представлены предметы гончарного промысла, народная кубанская вышивка, образцы ткачества, лоскутного шитья, резьбы по дереву, плетения из кукурузного листа (талаша), традиционная текстильная кукла, изделия из бисера, золотистой соломки.
Свои работы представили одни из лучших мастеров декоративно-прикладного искусства Кубани – участники и дипломанты международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалей, смотров, конкурсов и выставок. На открытии можно было посетить мастер-классы и продегустировать краснодарский чай.
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