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НОВОСТИ | Общество



03.03.2017 15:04 К 9 Мая в Туле вырастят цветы памяти
Вести-Тула

Из семян, что дети и взрослые посеяли в маленькие горшочки, уже скоро прорастут саженцы

| фото |
Туляки посадили в землю ростки надежды, чтобы к 9 Мая вырастить из них цветы памяти. В оружейной столице придумали новый способ почтить солдат, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Из семян, что дети и взрослые посеяли в маленькие горшочки, уже скоро прорастут саженцы деревьев и цветов, которые в канун Дня Победы будут высажены на Спасском кладбище Тулы и других памятных для города-героя местах.

К этой акции присоединились и члены национальных диаспор, проживающие на территории нашего региона: дагестанцы, татары и даже российские немцы, чьи предки так же сражались с немецко-фашистскими захватчиками. «Новое – это хорошо, но что оно значит без истории, без знаний, которые мы должны передавать из поколения в поколение?» - задаётся вопросом руководитель Тульской областной немецкой национально-культурной автономии Оксана Козлова.

Директор некоммерческого партнерства «Дагестанская диаспора» Ризван Максимов рассказал, что «пришли участвовать в знак того, что мы едины, это наша родина. Это знак уважения нашим дедам, прадедам, которые воевали в годы войны».













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