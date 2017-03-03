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03.03.2017 13:02 Жительницу Ясногорского района подозревают в избиении медика Вести-Тула





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Для разъяснения причин отказа в кабинет была приглашена исполняющая обязанности заведующей поликлиникой, в ходе разговора с которой подозреваемая нанесла ей удары. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.



В Ясногорском районе 28-летняя женщина подозревается в избиении врача. По версии следствия, к педиатру в поликлинику, расположенную в Ясногорском районе с целью получения медицинской справки, позволяющей мальчику посещать детский сад. Педиатром было отказано в предоставлении справки в связи с отсутствием вакцинации ребенка. Данный факт возмутил женщину.Для разъяснения причин отказа в кабинет была приглашена исполняющая обязанности заведующей поликлиникой, в ходе разговора с которой подозреваемая нанесла ей удары. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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