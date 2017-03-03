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НОВОСТИ | Общество



03.03.2017 11:05 На большинстве разрушившихся дорог в Туле закончился гарантийный срок
Алексей Ерёмин

На большинстве разрушившихся дорог в Туле закончился гарантийный срок

| фото |
На улице Рязанской работы по ямочному ремонту завершаются. График работ здесь и на других улицах Тулы был составлен, в том числе, согласно рекомендациям городской администрации, ГИБДД и заявок от жителей. Именно погоду сами дорожники называют причиной весеннего бездорожья: то плюс, то минус, да и, конечно, изношенность большинства магистралей Тулы.

Сейчас речь идёт о срочном ремонте дорог областной столицы, которые не находятся на гарантии. Подключаются и подрядчики, которые выполняют ремонт в рамках гарантийных обязательств, например, на улице Оборонной. Автомобилисты уже успели почувствовать разницу. Сейчас дорожники работают в усиленном режиме - акцент в первую очередь делается на магистральные дороги.

«Из 7290 квадратов, которые мы отработали, в районе 6% по гарантийным дорогам. На остальных гарантийный срок закончился, они своё отработали. В городе работают пять бригад – в каждом территориальном округе», - сообщил начальник Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексей Крыгин.

Ямочный ремонт в Туле начался ещё в январе и будет продолжен. В списке помимо уже упомянутых центральных магистралей и десятки других улиц областной столицы, куда уже совсем скоро ступит нога дорожника.
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