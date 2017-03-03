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03.03.2017 10:44 Семья Аркуш из Тулы стала «Семьёй года» Вести-Тула





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Евгения и Владимир вместе уже 12 лет. Официально, уточняют они. У Аркуш двое сыновей. Старший Никита – парень увлеченный, занимается футболом, легкой атлетикой, учится играть на гитаре. Младший Миша от него не отстаёт. Всё свободное время семья стремится проводить вместе. Зимой каждые выходные катаются на лыжах и коньках, летом любят отдыхать на природе, часто выезжают со старшим сыном на спортивные соревнования.



«Самое главное – это дети. Без них я не вижу счастья», - говорит Евгения Аркуш. «Семья – это основа общества. Будут крепкие семьи – будет крепкая страна», - считает Владимир Аркуш.



История семьи Аркуш из Тулы будет внесена в почётную книгу «Семья года. Россия. 2016». Такое решение принял оргкомитет Всероссийского конкурса «Семья года», проведенного Министерством труда и социальной защиты России, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и органами исполнительной власти регионов России. Соответствующий сертификат супругам был вручен в здании Правительства Тульской области.Евгения и Владимир вместе уже 12 лет. Официально, уточняют они. У Аркуш двое сыновей. Старший Никита – парень увлеченный, занимается футболом, легкой атлетикой, учится играть на гитаре. Младший Миша от него не отстаёт. Всё свободное время семья стремится проводить вместе. Зимой каждые выходные катаются на лыжах и коньках, летом любят отдыхать на природе, часто выезжают со старшим сыном на спортивные соревнования.«Самое главное – это дети. Без них я не вижу счастья», - говорит Евгения Аркуш. «Семья – это основа общества. Будут крепкие семьи – будет крепкая страна», - считает Владимир Аркуш.





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