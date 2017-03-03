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03.03.2017 10:05 Конторы «рога и копыта» требуют от туляков замены или поверки счётчиков Алина Фурсенко





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Вот поэтому к вам и придет наш мастер и все принесет с собой - продолжила собеседница. Хотя название компании Людмиле Серафимовне и показалось серьезным - «Городская служба ЖКХ» - но на всякий случай женщина решила информацию уточнить в Тульском центре стандартизации и метрологии. Тут-то и выяснилось, что таких вот контор с псевдогосударственными названиями в Туле работает несколько десятков.



По словам главного метролога Тульского ЦСМ Николая Трегубова, «названия очень громки, но, как правило, за ними скрываются какие-то компании, а в обращениях к жителям иногда есть даже угрозы».



Разброс стоимости услуг в среднем от 1500 до 4000 рублей. Звучит, вроде бы, правдоподобно, но сотрудники Тульского ЦСМ уверяют, что цифры эти взяты просто с потолка. Ведь поверка одного счётчика воды стоит 400 рублей.



Работать счетчик, если он исправен, может и 13, и 20 лет. Да, если он вовремя не пройдет поверку - заплатить придется по нормативу. Интервал, например, для счетчика холодной воды - 6 лет. Но вот в чем загвоздка: кроме владельца информацией о дате последней поверки может располагать только ресурсник, в данном случае - Горводоканал и управляющая компания. Да и полномочия проводить такие поверки могут лишь организации, имеющие аккредитацию.



По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «зачастую рассылкой таких объявлений занимаются те, кто аккредитации не имеет, и действия их попадают под действие Уголовного кодекса как мошенничество. Если человек свяжется с такой конторой, условно «рога и копыта», он не просто выбросит деньги на ветер, он будет еще раз вынужден обратиться, чтобы поверку все-таки пройти».



Есть ли на самом деле аккредитация у компании - выяснить сложно, личной встречи добиться у нас так и не вышло. Две компании признались, что находятся не в Туле. Другие две назвали адреса - Проспект Ленина, 77 и Металлургов, 2Б - но на местах не было и следа офиса, даже таблички. Позвонив снова, мы получили невнятный ответ, что сотрудники все равно сейчас на выезде, но обязательно придут, если мы оставим заявку.



Людям, задающим вопросы, в таких компаниях не рады. Рады только тем, кто, испугавшись сам нарушить закон, невольно помогает нарушить его недобросовестным предпринимателям. Словом, спасти от бесполезных и обидных трат туляков может только главный закон информации - несколько раз перепроверить.



Поменяй счетчик и спи спокойно, а не то будешь платить по нормативу, да еще и с повышающим коэффициентом! Туляков буквально одолевают звонками и бомбардируют почтовые ящики угрожающей макулатурой. Тулячка Людмила Чебурахина, будучи гражданкой законопослушной, увидев такое вот «персональное извещение», насторожилась. «Я им позвонила, девушка сказала, что нужно ставить новые счетчики, это будет стоить полторы тысячи. Или вам счетчик нужно снимать и везти на поверку. Как я его сама могу снять?», - задается вопросом Людмила Серафимовна.Вот поэтому к вам и придет наш мастер и все принесет с собой - продолжила собеседница. Хотя название компании Людмиле Серафимовне и показалось серьезным - «Городская служба ЖКХ» - но на всякий случай женщина решила информацию уточнить в Тульском центре стандартизации и метрологии. Тут-то и выяснилось, что таких вот контор с псевдогосударственными названиями в Туле работает несколько десятков.По словам главного метролога Тульского ЦСМ Николая Трегубова, «названия очень громки, но, как правило, за ними скрываются какие-то компании, а в обращениях к жителям иногда есть даже угрозы».Разброс стоимости услуг в среднем от 1500 до 4000 рублей. Звучит, вроде бы, правдоподобно, но сотрудники Тульского ЦСМ уверяют, что цифры эти взяты просто с потолка. Ведь поверка одного счётчика воды стоит 400 рублей.Работать счетчик, если он исправен, может и 13, и 20 лет. Да, если он вовремя не пройдет поверку - заплатить придется по нормативу. Интервал, например, для счетчика холодной воды - 6 лет. Но вот в чем загвоздка: кроме владельца информацией о дате последней поверки может располагать только ресурсник, в данном случае - Горводоканал и управляющая компания. Да и полномочия проводить такие поверки могут лишь организации, имеющие аккредитацию.По словам начальника Государственной жилищной инспекции Тульской области Алексея Бирюлина, «зачастую рассылкой таких объявлений занимаются те, кто аккредитации не имеет, и действия их попадают под действие Уголовного кодекса как мошенничество. Если человек свяжется с такой конторой, условно «рога и копыта», он не просто выбросит деньги на ветер, он будет еще раз вынужден обратиться, чтобы поверку все-таки пройти».Есть ли на самом деле аккредитация у компании - выяснить сложно, личной встречи добиться у нас так и не вышло. Две компании признались, что находятся не в Туле. Другие две назвали адреса - Проспект Ленина, 77 и Металлургов, 2Б - но на местах не было и следа офиса, даже таблички. Позвонив снова, мы получили невнятный ответ, что сотрудники все равно сейчас на выезде, но обязательно придут, если мы оставим заявку.Людям, задающим вопросы, в таких компаниях не рады. Рады только тем, кто, испугавшись сам нарушить закон, невольно помогает нарушить его недобросовестным предпринимателям. Словом, спасти от бесполезных и обидных трат туляков может только главный закон информации - несколько раз перепроверить.







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