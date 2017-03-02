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НОВОСТИ | Общество



02.03.2017 18:45 Тульский областной художественный музей открыл «весеннюю» выставку
"Вести-Тула"



| фото |
Весна пришла, и это чувствуется даже в музейном пространстве. Новую выставку представили в Тульском областном художественном музее. Посетители увидят весенние пейзажи, натюрморты с цветами и женские портреты.

Экспозицию открывает удивительно атмосферная работа в розовых тонах московского живописца Евгения Гавлина «Музыка весны». Кроме того, из запасников музея экспонируется автопортрет известной художницы Зинаиды Серебряковой. Также можно увидеть две работы знаменитого Порфирия Крылова, участника легендарного объединения карикатуристов Кукрыниксы. Но Крылов писал прекрасные пейзажи и натюрморты. Многие из них он подарил в фонды Тульского областного художественного музея.

«Мы организовали эту выставку потому, что в это время года очень хочется тепла, весны, солнца, цветов. Мы хотим показать красоту наших женщин. Кстати, среди тулячек, множество представительниц прекрасного пола, достойных кисти художника», - говорит заведующая отделом русского и европейского искусства объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» Зоя Скопинцева.
















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