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02.03.2017 18:39 В Центральном парке установят монумент «Бессмертный полк – Тула» "Вести-Тула"





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Предполагается, что он разместится у Аллеи победителей - здесь в 2016 году в колонне «Бессмертного полка» прошли около 60 тыс. туляков. Лицевая сторона памятника будет выполнена в виде фотомозаики, составленной из почти трех с половиной тысяч фотографий героев войны. Это будет первый подобный памятник в России, отмечают организаторы.







Ко Дню победы подарок ветеранам и тулякам. Тысячи фото наших земляков, воевавших в Великую Отечественную войну, станут основой уникального памятника. В Белоусовском парке планируют установить монумент «Бессмертный полк – Тула».Предполагается, что он разместится у Аллеи победителей - здесь в 2016 году в колонне «Бессмертного полка» прошли около 60 тыс. туляков. Лицевая сторона памятника будет выполнена в виде фотомозаики, составленной из почти трех с половиной тысяч фотографий героев войны. Это будет первый подобный памятник в России, отмечают организаторы.

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