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02.03.2017 16:28 Артем Реутов покажет тулякам «Шторм» Елена Панова





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«Когда играешь на скрипке очень много разных мыслей приходит в голову. Я где-то прочитал, что на кончиках пальцев есть точки, которые отвечают за мыслительные процессы. Поэтому, наверное, и знаменитый сыщик Шерлок Холмс играл на скрипке», - говорит Реутов.



Впервые Артем взял в руки скрипку, когда ему было шесть лет. В музыкальную школу его привели родители, они и решили на чем сын будет играть. Но скрипка ему настолько понравилась, что стала и увлечением, и профессией.



24 марта в Туле Реутов представит большую шоу-программу, которую он назвал «Шторм». С танцами, световыми эффектами и видеотрансляцией. Музыкант и постарался сделать это выступлением похожим на шторм: ярким, полным энергии и движения.



Он играет рок, классику, поп-музыку. И считает, что у скрипки бесконечные возможности для воплощения любой мелодии. Артем Реутов любит экспериментировать на музыкальном инструменте. Знаменитый саундтрек из «Пиратов Карибского моря» в его исполнении звучит эмоционально и напряженно.«Когда играешь на скрипке очень много разных мыслей приходит в голову. Я где-то прочитал, что на кончиках пальцев есть точки, которые отвечают за мыслительные процессы. Поэтому, наверное, и знаменитый сыщик Шерлок Холмс играл на скрипке», - говорит Реутов.Впервые Артем взял в руки скрипку, когда ему было шесть лет. В музыкальную школу его привели родители, они и решили на чем сын будет играть. Но скрипка ему настолько понравилась, что стала и увлечением, и профессией.24 марта в Туле Реутов представит большую шоу-программу, которую он назвал «Шторм». С танцами, световыми эффектами и видеотрансляцией. Музыкант и постарался сделать это выступлением похожим на шторм: ярким, полным энергии и движения.











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