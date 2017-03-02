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НОВОСТИ | Общество



02.03.2017 16:12 Тульской области выделили деньги на благоустройство
"Вести-Тула"



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Сегодня министр финансов Тульской области Владимир Юдин провел пресс-конференцию для журналистов. Он отметил, что регион подписал все 37 соглашений с федеральными министерствами и ведомствами.

Наиболее значительные суммы будут выделены в рамках государственных программ на развитие сельского хозяйства, транспортной системы, здравоохранения, образования, культуры и туризма. Средства выделяются на условиях софинансирования - регион также участвует в программах. На эти деньги начнут строить новые корпуса детской областной больницы, школу на Зеленстрое, дорогу на улице Хворостухина в Туле.

Впервые выделяются субсидии на благоустройство городов и поселков. Как рассказал министр финансов Тульской области Владимир Юдин, «…на благоустройство муниципальных образований регионов выделяются весьма серьезные деньги – 20 миллиардов рублей по РФ. Из них наша область получит 8 миллионов рублей на благоустройство парков и 242 миллиона на формирование благоприятной городской среды».















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