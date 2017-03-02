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02.03.2017 15:58 В Тульской области завели уголовное дело на мужчину, напавшего на фельдшера "Вести-Тула"





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По указанному вызову приехал 22-летний фельдшер, который установил, что пациент не нуждается в помощи и при этом находится в состоянии алкогольного опьянения. В ответ мужчина разозлился и нанес медицинскому работнику удар кулаком по лицу. Противоправные действия подозреваемого пресек находившийся в доме его брат, который и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.



В настоящее время следователями проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.







В Тульской области по факту нападения на фельдшера скорой помощи возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 17 февраля текущего года на станцию скорой помощи Венёвского района поступило сообщение от 38-летнего местного жителя о необходимости оказания ему медицинской помощи на дому.По указанному вызову приехал 22-летний фельдшер, который установил, что пациент не нуждается в помощи и при этом находится в состоянии алкогольного опьянения. В ответ мужчина разозлился и нанес медицинскому работнику удар кулаком по лицу. Противоправные действия подозреваемого пресек находившийся в доме его брат, который и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.В настоящее время следователями проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

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