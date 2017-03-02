НОВОСТИ | Общество







02.03.2017 15:44 Алексей Дюмин посетил Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов София Гафарова





| фото |



В первую очередь губернатор пообщался с людьми, проживающими в учреждении. Они уверили его в том, что условиями содержания и обращением с ними они довольны. Однако, в ходе осмотра были выявлены острые проблемы и нужды дома-интерната. Так досуг людей главе региона показался недостаточно хорошо организованным. Например, мужчины давно мечтают о бильярде. Необходимо и спортивное оборудование.



Также Алексей Дюмин обратил внимание на неважное состояние актового зала и недостаточное музыкальное оснащение. Не понравился губернатору и температурный режим в здании.

В Дубенский дом-интернат для престарелых и инвалидов Алексей Дюмин приехал для того, чтобы проконтролировать качество оказания социальных услуг и безопасность. Это исполнение поручения, которое дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.В первую очередь губернатор пообщался с людьми, проживающими в учреждении. Они уверили его в том, что условиями содержания и обращением с ними они довольны. Однако, в ходе осмотра были выявлены острые проблемы и нужды дома-интерната. Так досуг людей главе региона показался недостаточно хорошо организованным. Например, мужчины давно мечтают о бильярде. Необходимо и спортивное оборудование.Также Алексей Дюмин обратил внимание на неважное состояние актового зала и недостаточное музыкальное оснащение. Не понравился губернатору и температурный режим в здании.











Читать @gtrktula

















