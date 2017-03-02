НОВОСТИ | Общество







02.03.2017 15:39 В Туле врачи обсудили, как защищаться от нападения пациентов Кира Черьевская





| фото |



За последние шесть лет на врачей, фельдшеров и медсестер в России нападали 1200 раз. Это те случаи, по которым заводили уголовные дела. В действительности, по данным Минздрава, их произошло в десять раз больше. Дошла эта волна и до Тульской области. 17 февраля совершено нападение на фельдшера скорой помощи в Венёвском районе.



Всё произошло по уже традиционному сценарию. Пациент в состоянии алкогольного опьянения вызвал скорую поздней ночью. Данную ситуацию не обошли стороной участники круглого стола. Главный врач Венёвской центральной районной больницы Алексей Елистратов рассказал, что «благодаря стечению обстоятельств удалось нейтрализовать обидчика, вызвать сотрудников полиции. По моим данным, уголовное дело ещё не возбуждено, ждут исхода травмы».



Благо, что фельдшером оказался 22-летний мужчина. Женщина в такой ситуации беззащитна, а по статистике 85% работников скорой – именно дамы. В Новомосковской районной больнице, к примеру, с медперсоналом проводят специальные тренинги, обучающие правильному поведению при возникновении конфликта. «Легче уйти с вызова, сообщить и снова вернуться в сопровождении того, кто может защитить», - говорит главный врач Тульской областной клинической больницы, депутат Тульской областной думы Александр Симонов.



Тесное сотрудничество с полицией, обустройство кнопки вызова в машинах скорой помощи, психологическая подготовка медиков к неадекватным пациентам, создание специальной базы адресов, куда необходимо выезжать исключительно в сопровождении полиции. Это лишь часть тех мер, которые смогут уберечь врачей и фельдшеров от нападения на них. По статистике за 2016 год в Тульской области свыше 2000 выездов было совершено по вызовам людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Татьяна Богомолова считает, что помимо этого необходимо вернуть канувшую в лету дополнительную страховку медработников, и поддержать законопроект, который существенно ужесточит ответственность за нападение на врачей. По словам Богомоловой, «в этом законопроекте предусмотрена уголовная ответственность не только за нападение, но и за угрозы врачу. Предусмотрены и штрафы до 200 тысяч рублей и больше, уголовная ответственность от 10 до 15 лет».



Уже 4000 подписей собрано в нашем регионе в поддержку данного законопроекта. Профсоюз и медики надеются на его принятие в ближайшее время. У многих начинающих специалистов, в том числе и работников стационара, опускаются руки после случаев нападения. Один из незафиксированных официально произошёл буквально сегодня в травматологическом отделении узловской больницы.



Проблема не нова, но слишком обострилась. Давшим клятву Гиппократа с каждым днём становится всё сложнее её исполнять.За последние шесть лет на врачей, фельдшеров и медсестер в России нападали 1200 раз. Это те случаи, по которым заводили уголовные дела. В действительности, по данным Минздрава, их произошло в десять раз больше. Дошла эта волна и до Тульской области. 17 февраля совершено нападение на фельдшера скорой помощи в Венёвском районе.Всё произошло по уже традиционному сценарию. Пациент в состоянии алкогольного опьянения вызвал скорую поздней ночью. Данную ситуацию не обошли стороной участники круглого стола. Главный врач Венёвской центральной районной больницы Алексей Елистратов рассказал, что «благодаря стечению обстоятельств удалось нейтрализовать обидчика, вызвать сотрудников полиции. По моим данным, уголовное дело ещё не возбуждено, ждут исхода травмы».Благо, что фельдшером оказался 22-летний мужчина. Женщина в такой ситуации беззащитна, а по статистике 85% работников скорой – именно дамы. В Новомосковской районной больнице, к примеру, с медперсоналом проводят специальные тренинги, обучающие правильному поведению при возникновении конфликта. «Легче уйти с вызова, сообщить и снова вернуться в сопровождении того, кто может защитить», - говорит главный врач Тульской областной клинической больницы, депутат Тульской областной думы Александр Симонов.Тесное сотрудничество с полицией, обустройство кнопки вызова в машинах скорой помощи, психологическая подготовка медиков к неадекватным пациентам, создание специальной базы адресов, куда необходимо выезжать исключительно в сопровождении полиции. Это лишь часть тех мер, которые смогут уберечь врачей и фельдшеров от нападения на них. По статистике за 2016 год в Тульской области свыше 2000 выездов было совершено по вызовам людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения Татьяна Богомолова считает, что помимо этого необходимо вернуть канувшую в лету дополнительную страховку медработников, и поддержать законопроект, который существенно ужесточит ответственность за нападение на врачей. По словам Богомоловой, «в этом законопроекте предусмотрена уголовная ответственность не только за нападение, но и за угрозы врачу. Предусмотрены и штрафы до 200 тысяч рублей и больше, уголовная ответственность от 10 до 15 лет».Уже 4000 подписей собрано в нашем регионе в поддержку данного законопроекта. Профсоюз и медики надеются на его принятие в ближайшее время. У многих начинающих специалистов, в том числе и работников стационара, опускаются руки после случаев нападения. Один из незафиксированных официально произошёл буквально сегодня в травматологическом отделении узловской больницы.





Читать @gtrktula

















