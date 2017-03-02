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НОВОСТИ | Общество



02.03.2017 14:35 Писатель Николай Стариков рассказал тульским студентам о своём видении ситуации в мире
Вести-Тула

Писатель Николай Стариков рассказал тульским студентам о своём видении ситуации в мире

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В Туле побывал известный писатель, общественно-политический деятель, сопредседатель движения «Антимайдан» Николай Стариков. С лекциями и выступлениями он объездил практически все регионы России, а в городе оружейников провёл встречу со студентами Тульского педагогического университета и ответил на их вопросы. Николай Стариков - автор 16 книг, в числе которых «Кризис. Как это делается», «Власть».

Он представил молодым тулякам своё видение складывающейся ситуации в мире. «Мне хотелось бы, чтобы молодёжь понимала, что только бережное отношение к государству – эволюционный путь решения проблем, которые есть и у нас, и в любой стране, - сказал Стариков. - Мы не должны поддаваться на красивые призывы решить всё очень просто и силовым методом. Те, кто поддаются на это, оказываются в очень сложной ситуации, как наши деды после февраля 1917 года и как нынешний граждане Украины после февраля 2014 года, который привёл Украинское государство к гражданской войне, хаосу».

Студенческую аудиторию затем сменил рабочий кабинет главы региона, где Николая Старикова уже в качестве председателя Всероссийской политической партии «Партия Великое Отечество», члена «Изборского клуба» встречал губернатор Алексей Дюмин. Обсудив политическую тематику, перспективы развития регионального отделения партии, собеседники вновь вернулись к встрече с молодёжью.

Рассказывая о встрече со студентами, Николай Стариков отметил, что он «приятно удивлён уровнем преподавания общественно-исторических наук в Туле. Вопросы, которые задавали ребята, были «в десятку». Приятно, что в Тульской губернии сохраняются традиции классического российского, советского образования».
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