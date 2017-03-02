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02.03.2017 13:53 Ещё на четырёх тульских улицах движение станет односторонним Вести-Тула





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Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 3 апреля 2017 года изменения вступят в силу на улицах Свободы (по направлению от Первомайской до Каминского), Бундурина (по направлению от Каминского до Первомайской), на участке улицы Братьев Жабровых (по направлению от Вересаева до Фрунзе) и на дороге-дублёре проспекта Ленина (по направлению от дома №145 до улицы Вознесенского).



Односторонним станет движение на четырёх улицах Тулы.Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 3 апреля 2017 года изменения вступят в силу на улицах Свободы (по направлению от Первомайской до Каминского), Бундурина (по направлению от Каминского до Первомайской), на участке улицы Братьев Жабровых (по направлению от Вересаева до Фрунзе) и на дороге-дублёре проспекта Ленина (по направлению от дома №145 до улицы Вознесенского).

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