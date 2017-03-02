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02.03.2017 13:07 За невыполненный капремонт подрядчик отправился за решётку Вести-Тула





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Установлено, что он получил денежные средства из бюджета администрации МО «Покровское» Тепло-Огаревского района за проведение капитального ремонта многоквартирных домов, однако работы фактически выполнены не были. Решением суда его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к лишению свободы сроком на три года с возмещением материального ущерба в сумме более двух с половиной миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.



В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками регионального управления ФСБ пресечены факты мошеннических действий, совершенных заместителем генерального директора предприятия «Прагма-Возрождение» Александром Краснослободцевым.Установлено, что он получил денежные средства из бюджета администрации МО «Покровское» Тепло-Огаревского района за проведение капитального ремонта многоквартирных домов, однако работы фактически выполнены не были. Решением суда его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорили к лишению свободы сроком на три года с возмещением материального ущерба в сумме более двух с половиной миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

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