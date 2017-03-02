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02.03.2017 12:48 Тульский «Арсенал» собрал «бесплатных» футболистов со всего мира Александр Конов





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Месяц отпуска и два месяца подготовки внесли значительные изменения в состав канониров. Команду покинули сразу 14 игроков основного состава, а укрепили стан «оружейников» 10 игроков. По словам Аджоева, «взяли бесплатных игроков, которые изъявили желание помочь. Из десяти футболистов восемь играют за свою сборную».



Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал, что «многие из них имели опыт выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Опыт очень хороший. Они знают ситуацию и задачу на этот сезон – остаться в Премьер-лиге».



Голкипера Владимира Габулова и защитника Кирилла Комбарова особо представлять не нужно. Также «Арсенал» усилили представители сборной Болгарии Иван Иванов и Михаил Александров, румын Алекс Бурчану, защитник сборной Замбии Стопилла Сунзу, грузин Гия Григалава, нападающий Федерико Расич из Аргентины и Мусса Думбия из сборной Мали, а также юное российское дарование Данила Буранов.



Абсолютно все новички полны решимости оставить «Арсенал» в Премьер-лиге. Новым генеральным спонсором команды стало предприятие «Сплав». У команды впереди 13 финалов. В каждом из матчей нужно играть только на победу.



С момента последнего осеннего матча 5 декабря до выезда в Оренбург – 88 дней. За это время «Арсенал» провел три сбора в Турции, а заключительные тренировки проводит на олимпийской базе в подмосковном Новогорске. Как сообщил президент ФК «Арсенал» Гурам Аджоев, «находимся в Новогорске, так как нет возможности тренироваться на базе, где нет подогрева поля».Месяц отпуска и два месяца подготовки внесли значительные изменения в состав канониров. Команду покинули сразу 14 игроков основного состава, а укрепили стан «оружейников» 10 игроков. По словам Аджоева, «взяли бесплатных игроков, которые изъявили желание помочь. Из десяти футболистов восемь играют за свою сборную».Главный тренер «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал, что «многие из них имели опыт выступления в Лиге чемпионов, Лиге Европы. Опыт очень хороший. Они знают ситуацию и задачу на этот сезон – остаться в Премьер-лиге».Голкипера Владимира Габулова и защитника Кирилла Комбарова особо представлять не нужно. Также «Арсенал» усилили представители сборной Болгарии Иван Иванов и Михаил Александров, румын Алекс Бурчану, защитник сборной Замбии Стопилла Сунзу, грузин Гия Григалава, нападающий Федерико Расич из Аргентины и Мусса Думбия из сборной Мали, а также юное российское дарование Данила Буранов.Абсолютно все новички полны решимости оставить «Арсенал» в Премьер-лиге. Новым генеральным спонсором команды стало предприятие «Сплав». У команды впереди 13 финалов. В каждом из матчей нужно играть только на победу.





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