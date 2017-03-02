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НОВОСТИ | Общество



02.03.2017 17:53 «Ростелеком» объявил победителей конкурса школьных интернет-проектов 2016 года
Вести-Тула

«Ростелеком» объявил победителей конкурса школьных интернет-проектов 2016 года

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В число финалистов конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет», который ежегодно проводит «Ростелеком», вошло 30 проектов, из которых Жюри конкурса отобрало три проекта-победителя. Еще шести проектам было присвоено звание «Лауреат конкурса». Победители и лауреаты конкурса будут награждены дипломами и ценными призами от «Ростелекома».

В 2016 году темой конкурса являлась «Профориентация молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий». В период с 1 октября по 23 декабря 2016 года на сайте www.safe-internet.ru было зарегистрировано 166 проектов, авторами которых были учителя и школьники из всех регионов России.

В качестве интернет-проектов на конкурс были представлены разработанные сайты или разделы сайтов, сообщества в социальных сетях, приложения для ПК или мобильные приложения.

«Лидирующее положение компании «Ростелеком» в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в нашем конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования, - говорит заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком» Юлиана Соколенко. - Конкурс, в первую очередь, ставил задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации, которые будут полезны для них в выборе будущей профессии».

«Нам важны все проекты, поступившие на конкурс, не только те, которые были признаны победителями и лауреатами. Ведь благодаря участию в конкурсе авторы проектов решают очень актуальную на сегодня задачу - повышают престиж работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий», - добавляет Юлиана Соколенко.

«Компьютерная графика - это неотъемлемый элемент образования детей. Работая с детьми-инвалидами, нашей основной задачей является их профессиональная ориентация в области компьютерных технологий и инноваций. Используя наш сайт, посвященный компьютерной графике, дети могут выполнить домашнее задние, восполнить пробелы и моменты не понятные на уроке. Библиотеки текстур и материалов вдохновят на новые работы. На форуме сайта ребята могут общаться и делиться различной информацией.

По итогам проекта в 2015 году ученик 10 класса занял призовое место на региональном конкурсе по компьютерной графике. Выпускники школы стараются выбрать специальность в области дизайна и компьютерной графики. Многие дети участвуют в различных творческих проектах, тем самым обеспечивая себе опыт работы в серьезной сфере. Проектная деятельность дает возможность ребенку почувствовать себя профессионалом своего дела», - рассказывает Лауреат конкурса Ярослав Рябов, учитель Ростовской санаторной школы-интерната № 28 г. Ростова-на-Дону, автор проекта «3D графика для детей».

Победителями конкурса стали:

Программирование на Blockly
Автор: Андрияшкин Виктор, учитель МБОУ СОШ с. Вишнёвое Тамалинского района Пензенской области (номинация «IT-Выбор профессии»)

Молодежный интернет-канал ВинегREт
Автор: МБОУ СОШ№16, г. Воронеж (номинация «IT-Общение»)

Библиотека Татьяны Мельничук
Автор: Мельничук Татьяна, учитель математики МАОУ СШ №8 пос. Новосмолинский Володарского района Нижегородской области (номинация «IT-Помощь»)
Лауреаты:

Твоё будущее - в твоих руках!
Автор: Белов Юрий Владимирович, учитель информатики МОУ СОШ №9, г. Тихвин Ленинградской области (номинация «IT-Выбор профессии»)

3D графика для детей
Автор: Рябов Ярослав Германович, учитель ГКОУ РО «Ростовская Санаторная школа-интернат № 28», г. Ростова-на-Дону (номинация «IT-Выбор профессии»)

Молодежный тележурнал «Школа ТВ»
Автор: Палатин Александр Александрович, главный редактор, п. Нахабино Красногорского района Московской области (номинация «IT-Общение»)
Ступенька
Автор: Медиацентр «Лик», г. Глазов Удмуртской Республики (номинация «IT-Общение»)

Образовательный портал «Я познаю мир» (для детей с ограниченными возможностями и не только...)
Автор: Щукина Ирина, учитель информатики МБОУ Новосибирская классическая гимназия №17, г. Новосибирск (номинация «IT-Помощь»)

Образовательный портал. Мир современных технологий
Автор: Шнейдер Андрей, учитель информатики МБОУ «Лицей №8», г. Новоалтайск Алтайского края (номинация «IT-Помощь»)

Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru .

Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru












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