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02.03.2017 11:08 Тульские единороссы открыли экологическую общественную приёмную Вести-Тула





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Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв уверен, что «наши новые экологические приёмные послужат эффективным инструментом в улучшении экологической обстановки на территории Тульской области». В ближайших планах тульского отделения «Единой России» - открыть экологические приемные в Щёкине, Ефремове, Узловой и Алексине.



А накануне в Туле установили контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Это тоже проект «Единой России» при поддержке администрации Тулы. Контейнеры установлены в Советском округе по трём адресам: Революции, 10, Халтурина, 6 и Гоголевская, 69. Сюда можно бросать бутылки, на донышке которых есть маркировка ПЭТ. Такая пластиковая тара будет переработана.



Первая экологическая общественная приёмная партии «Единая Россия» открылась в Новомосковске. 2017-й в России объявлен Годом экологии. Открытие прошло в режиме телемоста с региональным исполкомом партии. Первой посетительницей приёмной стала жительница Донского. Лес возле микрорайона Руднев завален сухостоем, деревья болеют. Приёмная взяла ситуацию на контроль.Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьёв уверен, что «наши новые экологические приёмные послужат эффективным инструментом в улучшении экологической обстановки на территории Тульской области». В ближайших планах тульского отделения «Единой России» - открыть экологические приемные в Щёкине, Ефремове, Узловой и Алексине.А накануне в Туле установили контейнеры для сбора пластиковых бутылок. Это тоже проект «Единой России» при поддержке администрации Тулы. Контейнеры установлены в Советском округе по трём адресам: Революции, 10, Халтурина, 6 и Гоголевская, 69. Сюда можно бросать бутылки, на донышке которых есть маркировка ПЭТ. Такая пластиковая тара будет переработана.





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