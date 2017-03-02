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|02.03.2017 10:57 Квитанции на оплату электроэнергии защитили от подделок
|Вести-Тула
Многие жители Тулы уже в этом месяце получат квитанции на оплату электроэнергии в конверте. Это позволит защитить платёжный документ от мошенников, которые теперь вряд ли смогут подделать квитанции. Новые счета, а их примерно 220 тысяч, первыми начнут получать жители Старой Тулы.
«Нужно будет разорвать фальцы – конверт раскроется. Стоимость такого платежного документа для нас не больше, чем затраты, которые мы несли на печать обычного счета», - рассказал заместитель генерального директора «ТНС Энерго Тула» Максим Мальцев.
В «ТНС Энерго Тула» напоминают, что для удобства абонентов работают и электронные сервисы, через которые также можно получать квитанции. Всю информацию по полученному документу можно найти в личном кабинете. Для доступности очного обслуживания клиентов в районах области обновлено 12 центров обслуживания.
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