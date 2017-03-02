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НОВОСТИ | Общество



02.03.2017 10:41 Тульские криминалисты УМВД с невыполнимыми задачами пока не сталкивались
Виталий Моторин

Тульские криминалисты УМВД с невыполнимыми задачами пока не сталкивались

| фото |
Микроскопы, отпечатки пальцев, оружейные гильзы и следы крови. Образ криминалистов, воспетый в детективных сериалах, отчасти правдив, но уже несколько отстал от жизни. Традиционными дактилоскопией, баллистикой и химическим анализом они, конечно, занимаются и сейчас, но в арсенале современных экспертов методов сбора улик куда больше.

Эксперты аудиоанализа уверяют, что могу установить принадлежность голоса конкретному человеку. Для сравнения отдадим только что сделанную нами запись и произнесем еще несколько слов. Реакция криминалистов - ироничная улыбка и фраза «Зря старались».

По словам старшего эксперта отделения фоноскопических, лингвистических и компьютерных экспертиз УМВД России по Тульской области Дарьи Бережковой, «в нашу компетенцию как раз входит раскрытие признаков маскировки голоса, начиная от простого прикрывания рта рукой и заканчивая гаджетами».

Телефонные хулиганства, угрозы и мошенничества – то, с чем чаще всего сталкиваются специалисты в фоноскопии и лингвистике. Бывают и случаи вроде записанного на диктофон убийства. «Качество записи было очень низкое, но мы смогли установить имя убийцы и место, где он работал, потому что он называл его», - рассказал главный эксперт Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тульской области Андрей Белогородцев.

А вот с помощью этой аппаратуры эксперт в компьютерном анализе может рассказать практически все о владельце попавшего к нему на стол смартфона. Телефоны словно бы в помощь экспертам сами собирают информацию о владельцах. Когда вы удаляете с них файлы, то только думаете, что удаляете.

Как рассказал начальник отделения фоноскопических, лингвистических и компьютерных экспертиз УМВД России по Тульской области Максим Парамонов, «например, мошенничество при продаже автомобилей. Устанавливаем изображение, которое было опубликовано на сайте объявлений, сами сообщения, выходы на данный сайт в определенное время».

Но главное в криминалистике - не аппаратура, а люди. «У нас работают и кандидаты наук, у многих есть по два высших образования», - говорит начальник отдела инженерных и строительных экспертиз Кирилл Гаазы.

Ошибаются криминалисты редко, ведь за свои заключения несут уголовную ответственность. На вопрос «есть ли в их работе что-то невозможное» отвечают, что, наверное, есть, но с таким пока не сталкивались.













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