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02.03.2017 10:10 Многие туляки пожаловались на разбитые дороги губернатору Вести-Тула





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По словам губернатора, «люди просят отремонтировать дорожное покрытие на улице Рязанской, на Восточном обводе, на Бундурина и многих других, присылают фотографии ям, рассказывают о неудобствах и поврежденных автомобилях».



Глава администрации города Евгений Авилов отметил, что ямочный ремонт уже проводится на улице Рязанской и будет закончен до конца недели. На очереди и другие наиболее разбитые артерии города.



В ходе заседания правительства региона, проводимого Алексеем Дюминым 1 марта 2017 года, были рассмотрены обращения граждан. Жители города-героя пожаловались губернатору на качество тульских дорог. Пришла весна и вопрос о качестве дорожного покрытия снова главный.По словам губернатора, «люди просят отремонтировать дорожное покрытие на улице Рязанской, на Восточном обводе, на Бундурина и многих других, присылают фотографии ям, рассказывают о неудобствах и поврежденных автомобилях».Глава администрации города Евгений Авилов отметил, что ямочный ремонт уже проводится на улице Рязанской и будет закончен до конца недели. На очереди и другие наиболее разбитые артерии города.









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