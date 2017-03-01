НОВОСТИ | Общество







01.03.2017 18:57 Тульскому Александровскому кадетскому корпусу исполнилось 215 лет "Вести-Тула"





| фото |



Инициатором его создания был император Александр первый. Опасаясь вторжения Наполеона, он озадачился подготовкой офицерских кадров и предложил дворянству создавать военные школы. Первыми откликнулись туляки. И первый кадетский корпус назвали в честь императора - Александровским. «Это был первый губернский кадетский корпус. То есть, туляки были первыми, кто поддержал идею создания военных губернских училищ», - говорит руководитель кадетского корпуса спасателей Борис Невзоров.



Тогда кадетский корпус был не просто военным учебным заведением – здесь готовили образованных и высококультурных граждан для служения на самых разных государственных постах. За 65 лет своего существования он подготовил более полутора тысяч офицеров, из которых сорок два дослужились до генеральского чина.



Сегодня юнармейцы проходят военную подготовку, изучают аварийно-спасательное дело, постигают азы медицинской подготовки, радиационной, биологической и химической безопасности, занимаются промышленным альпинизмом, учатся противостоять террористам.



Сегодня в региональном центре подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области прошли торжественные мероприятия по случаю 215-ой годовщины Тульского Александровского кадетского корпуса.Инициатором его создания был император Александр первый. Опасаясь вторжения Наполеона, он озадачился подготовкой офицерских кадров и предложил дворянству создавать военные школы. Первыми откликнулись туляки. И первый кадетский корпус назвали в честь императора - Александровским. «Это был первый губернский кадетский корпус. То есть, туляки были первыми, кто поддержал идею создания военных губернских училищ», - говорит руководитель кадетского корпуса спасателей Борис Невзоров.Тогда кадетский корпус был не просто военным учебным заведением – здесь готовили образованных и высококультурных граждан для служения на самых разных государственных постах. За 65 лет своего существования он подготовил более полутора тысяч офицеров, из которых сорок два дослужились до генеральского чина.Сегодня юнармейцы проходят военную подготовку, изучают аварийно-спасательное дело, постигают азы медицинской подготовки, радиационной, биологической и химической безопасности, занимаются промышленным альпинизмом, учатся противостоять террористам.









Читать @gtrktula

















