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01.03.2017 18:40 Туляки, живущие у леса, будут обязаны убирать сухую траву "Вести-Тула"





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Дело в том, что в России растет число лесных пожаров, когда огонь перекидывается с заброшенных участков. Теперь владельцы должны очистить полосу шириной не менее десяти метров от сухой травы, валежника и пней. Делать это нужно сразу после схода снега и до осенних дождей. Можно произвести опашку шириной полметра.



Сегодня, по данным МЧС, этим занимаются только муниципалитеты. Но обязанность теперь возлагается на всех, в том числе дачников. «Проверять их никто не будет, но если произойдет возгорание, то собственника разыщут и привлекут к административной ответственности. Штраф для юридических лиц может составлять до 200 тысяч рублей», - говорит начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области Евгений Барматин.



Владельцы и арендаторы земли возле леса с сегодняшнего дня обязаны расчистить полосу между своим участком и лесным массивом. В силу вступили изменения в правилах противопожарного режима.Дело в том, что в России растет число лесных пожаров, когда огонь перекидывается с заброшенных участков. Теперь владельцы должны очистить полосу шириной не менее десяти метров от сухой травы, валежника и пней. Делать это нужно сразу после схода снега и до осенних дождей. Можно произвести опашку шириной полметра.Сегодня, по данным МЧС, этим занимаются только муниципалитеты. Но обязанность теперь возлагается на всех, в том числе дачников. «Проверять их никто не будет, но если произойдет возгорание, то собственника разыщут и привлекут к административной ответственности. Штраф для юридических лиц может составлять до 200 тысяч рублей», - говорит начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области Евгений Барматин.











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