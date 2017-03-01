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НОВОСТИ | Общество



01.03.2017 15:42 Ни одной из тульских УК не удалось избежать штрафов
"Вести-Тула"



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Отличников нет. За прошедшие зимние месяцы ни одной из тульских УК не удалось избежать штрафов. Коммунальщики поплатились за свою нерасторопность.

По словам заместителя начальника управления по административно-техническому надзору Алины Кабировой, если инспекторы выявляют плохо очищенные или не расчищенные вовсе от снега и наледи входные группы, дворы, проезжую часть, они составляют протокол, по которому УК могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тыс. рублей.

За прошедшую зиму только по уборке кровель было зафиксировано 283 нарушения. Всем УК выдали требования на их устранение. Из них 32 в срок так и не исполнили. Впрочем, по этому поводу возникало и много спорных ситуаций между собственниками жилья и коммунальщиками.

«Уборка дворовых территорий, очистка крыш от снега и наледи – это обязанность управляющих компаний. Они несут за ответственность. Если жители считают, что УК производят уборку ненадлежащим образом, то нужно обращаться в управляющую компанию. У жильцов многоквартирных домов есть договоры, граждане платят за содержание жилья. Поэтому, в первую очередь необходимо с претензиями обращаться в УК», - говорит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору администрации Тулы Алина Кабирова.

















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