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01.03.2017 15:39 Тульские студенты блеснули знаниями в области избирательного права Вести-Тула





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Этот праздник в нашей стране отмечается с 2007 года и направлен на повышение правовой, прежде всего, электоральной культуры молодёжи, формирования у них гражданской ответственности. Участие в викторине приняли 16 команд из ведущих тульских вузов. Им предлагалось ответить на вопросы, касающиеся темы выборов. Один вопрос - на раздумье одна минута. Если ответа нет, вопрос переходит в зрительный зал.



Как сообщил председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «чуть более чем через год в Российской Федерации пройдут самые главные выборы – президента страны. Избирательная комиссия Тульской области крайне заинтересована, чтобы молодёжь пришла и сделала свой выбор».



Тульские студенты блеснули знаниями в области избирательного права и политических процессов. В Тульском государственном университете прошла интеллектуально-развлекательная игра-викторина «Я гражданин», приуроченная ко Дню молодого избирателя. Она была организована отделением «Молодой Гвардии Единой России».Этот праздник в нашей стране отмечается с 2007 года и направлен на повышение правовой, прежде всего, электоральной культуры молодёжи, формирования у них гражданской ответственности. Участие в викторине приняли 16 команд из ведущих тульских вузов. Им предлагалось ответить на вопросы, касающиеся темы выборов. Один вопрос - на раздумье одна минута. Если ответа нет, вопрос переходит в зрительный зал.Как сообщил председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «чуть более чем через год в Российской Федерации пройдут самые главные выборы – президента страны. Избирательная комиссия Тульской области крайне заинтересована, чтобы молодёжь пришла и сделала свой выбор».





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