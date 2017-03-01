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НОВОСТИ | Общество



01.03.2017 15:39 Тульские студенты блеснули знаниями в области избирательного права
Вести-Тула

Тульские студенты блеснули знаниями в области избирательного права

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Тульские студенты блеснули знаниями в области избирательного права и политических процессов. В Тульском государственном университете прошла интеллектуально-развлекательная игра-викторина «Я гражданин», приуроченная ко Дню молодого избирателя. Она была организована отделением «Молодой Гвардии Единой России».

Этот праздник в нашей стране отмечается с 2007 года и направлен на повышение правовой, прежде всего, электоральной культуры молодёжи, формирования у них гражданской ответственности. Участие в викторине приняли 16 команд из ведущих тульских вузов. Им предлагалось ответить на вопросы, касающиеся темы выборов. Один вопрос - на раздумье одна минута. Если ответа нет, вопрос переходит в зрительный зал.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Тульской области Сергей Костенко, «чуть более чем через год в Российской Федерации пройдут самые главные выборы – президента страны. Избирательная комиссия Тульской области крайне заинтересована, чтобы молодёжь пришла и сделала свой выбор».
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