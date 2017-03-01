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01.03.2017 14:57 В Новомосковске изъята партия опасной стеклоомывающей жидкости "Вести-Тула"





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По предварительным данным, в магазине по продаже строительных материалов в Новомосковске индивидуальный предприниматель продавал незамерзающую стеклоомывающую жидкость с признаками контрафакта. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 215 пятилитровых бутылок с такой жидкостью.



В результате проведённого исследования установлено наличие в так называемой «незамерзайке» метилового спирта. То есть, товар не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.





Тульскими полицейскими выявлено преступление в сфере сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности.По предварительным данным, в магазине по продаже строительных материалов в Новомосковске индивидуальный предприниматель продавал незамерзающую стеклоомывающую жидкость с признаками контрафакта. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли 215 пятилитровых бутылок с такой жидкостью.В результате проведённого исследования установлено наличие в так называемой «незамерзайке» метилового спирта. То есть, товар не отвечал требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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