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НОВОСТИ | Общество



01.03.2017 13:00 Тульский пряник вошёл в десятку лидеров туристических брендов
Вести-Тула

Тульский пряник вошёл в десятку лидеров туристических брендов

| фото |
Тульский пряник - в десятке лидеров. В России составили национальный рейтинг туристических брендов. Возглавила его Третьяковская галерея. На втором месте оказался московский Кремль, замкнул тройку Эрмитаж.

Неожиданным для составителя рейтинга (они назвали это настоящей сенсацией!) оказался успех тульского пряника. Бренд оружейной столицы вошёл в десятку лучших наряду с Петергофом, Большим театром, Исаакиевским собором, Красной площадью, ВДНХ и городом-курортом Сочи.
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