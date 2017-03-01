Победа в Сочи:
Хорёк всё знал
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



01.03.2017 11:52 Тульских психологов научили, как спасать детей от Синего кита
Мария Кузнецова

Тульских психологов научили, как спасать детей от Синего кита

| фото |
Внимательные родители уже знают, кто такой Синий кит, живущий в соцсетях. Дети выполняют странные задания неизвестных людей, а последний шаг - самоубийство. Специалисты видят все признаки секты: вовлечение, затем контроль и угрозы.

«Там поддержка, там лайки. Ты сделал самопорез - тебе тысячи лайков. А дальше заигрываются. Эти группы построены по типу сект: внушение определенных антиценностей и страхи, если человек хочет выйти из этого. Говорят, что знают, где живут дети, они этого боятся», - рассказал старший научный сотрудник отдела суицидологии Московского НИИ психиатрии Геннадий Банников.

Роскомнадзор закрыл подозрительные группы Вконтакте, но желающие поиграть остались в разных соцсетях. На что обращать внимание родителям? Ведь ребенок может скрывать свою страничку.
По словам Банникова, «если вы были друзья - становитесь врагом, а друзьями – те, кто в сети. Он озабочен идеей, сверхидеей, глаза горят».

Многим родителям хочется отобрать у ребёнка телефон и компьютер, но это не выход. По словам руководителя Центра кризисной психологии Михаила Хасьминского, «100% гарантия – это контакт с социумом, настроенность на позитив. Если человек настроен на то, чтобы что-то отдавать другим людям, риск суицида снижается».

«Самое главное, чтобы профилактика суицидов была эффективной, это, на мой взгляд, воспитание в детях ценности жизни, смысла жизни», - считает уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова.

Тем временем общество само отвергает суициды - в соцсетях возникло движение «Антикит» - группы волонтеров, которые отговаривают игроков, стараются поддержать подростков и сами вычисляют организаторов. Возможно, это даст результат.













АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.