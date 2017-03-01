НОВОСТИ | Общество







01.03.2017 11:52 Тульских психологов научили, как спасать детей от Синего кита Мария Кузнецова





| фото |



«Там поддержка, там лайки. Ты сделал самопорез - тебе тысячи лайков. А дальше заигрываются. Эти группы построены по типу сект: внушение определенных антиценностей и страхи, если человек хочет выйти из этого. Говорят, что знают, где живут дети, они этого боятся», - рассказал старший научный сотрудник отдела суицидологии Московского НИИ психиатрии Геннадий Банников.



Роскомнадзор закрыл подозрительные группы Вконтакте, но желающие поиграть остались в разных соцсетях. На что обращать внимание родителям? Ведь ребенок может скрывать свою страничку.

По словам Банникова, «если вы были друзья - становитесь врагом, а друзьями – те, кто в сети. Он озабочен идеей, сверхидеей, глаза горят».



Многим родителям хочется отобрать у ребёнка телефон и компьютер, но это не выход. По словам руководителя Центра кризисной психологии Михаила Хасьминского, «100% гарантия – это контакт с социумом, настроенность на позитив. Если человек настроен на то, чтобы что-то отдавать другим людям, риск суицида снижается».



«Самое главное, чтобы профилактика суицидов была эффективной, это, на мой взгляд, воспитание в детях ценности жизни, смысла жизни», - считает уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова.



Тем временем общество само отвергает суициды - в соцсетях возникло движение «Антикит» - группы волонтеров, которые отговаривают игроков, стараются поддержать подростков и сами вычисляют организаторов. Возможно, это даст результат.



Внимательные родители уже знают, кто такой Синий кит, живущий в соцсетях. Дети выполняют странные задания неизвестных людей, а последний шаг - самоубийство. Специалисты видят все признаки секты: вовлечение, затем контроль и угрозы.«Там поддержка, там лайки. Ты сделал самопорез - тебе тысячи лайков. А дальше заигрываются. Эти группы построены по типу сект: внушение определенных антиценностей и страхи, если человек хочет выйти из этого. Говорят, что знают, где живут дети, они этого боятся», - рассказал старший научный сотрудник отдела суицидологии Московского НИИ психиатрии Геннадий Банников.Роскомнадзор закрыл подозрительные группы Вконтакте, но желающие поиграть остались в разных соцсетях. На что обращать внимание родителям? Ведь ребенок может скрывать свою страничку.По словам Банникова, «если вы были друзья - становитесь врагом, а друзьями – те, кто в сети. Он озабочен идеей, сверхидеей, глаза горят».Многим родителям хочется отобрать у ребёнка телефон и компьютер, но это не выход. По словам руководителя Центра кризисной психологии Михаила Хасьминского, «100% гарантия – это контакт с социумом, настроенность на позитив. Если человек настроен на то, чтобы что-то отдавать другим людям, риск суицида снижается».«Самое главное, чтобы профилактика суицидов была эффективной, это, на мой взгляд, воспитание в детях ценности жизни, смысла жизни», - считает уполномоченный по правам ребёнка в Тульской области Наталия Зыкова.Тем временем общество само отвергает суициды - в соцсетях возникло движение «Антикит» - группы волонтеров, которые отговаривают игроков, стараются поддержать подростков и сами вычисляют организаторов. Возможно, это даст результат.





Читать @gtrktula

















