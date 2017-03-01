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НОВОСТИ | Общество



01.03.2017 10:46 Недобросовестных подрядчиков не допустят до аукционов по капремонту
Виталий Моторин

Недобросовестных подрядчиков не допустят до аукционов по капремонту

| фото |
Если капремонт сделан некачественно, работы не принимаются - подобных случаев в Тульской области в прошлом году насчитали шесть десятков, и неподписанные акты приемки были чуть ли не единственным способом борьбы за качество работ. Недобросовестные подрядчики, из-за которых текли кровли, которые в не сезон ремонтировали фасады, как ни в чем не бывало заявлялись на конкурсы вновь и вновь, но с этого года ситуация изменилась.

Как рассказал генеральный директор Фонда капительного ремонта Тульской области Константин Лопухов, «те организации, которые проявили себя плохо, по решению суда будут помещаться в список недобросовестных. Они не будут иметь право участия в аукционе».

Новшество общероссийское, и для Тулы введено оно очень кстати - ведь 70 процентов всех работ этого года у нас пройдет на инженерных коммуникациях домов, которые попустительства не прощают.

Делать всё в последний момент, как видно на примере этого дома в Новомосковске, подрядчикам вовсе не обязательно. Здесь уже почти готова электрика. Проводка, правда, - меньшая из проблем. Канализацию здесь приходится менять, проводя раскопы прямо в квартирах: подвалов в домах этого типа нет - водоотведение проходит под полом.

Попадись в столь деликатной ситуации плохой подрядчик, люди бы просто измучались, но Новомосковск - один из немногих городов, где серьезных проблем с капремонтом не было никогда. По словам главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева, «в этом году порядка 176 видов работ, в интервал можно не уложиться, поэтому управляющие компании выходят на субподряд. Это позволяет контролировать лучше, имеется опыт работы с этой организацией».

Это совет для районных властей, есть рекомендация - уже для подрядчиков. Исполнительный директор фирмы-подрядчика Фёдор Сизов говорит, что «нужно адекватно рассчитывать собственные силы, не брать объёмы большие, чем в состоянии выполнить».

Всего же капитальный ремонт уже начался на 215 домах в Тульской области. Хотелось бы верить, что столь радостное для людей событие в этом году никто не испортит.














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