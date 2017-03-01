Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Матвей:
Путь к жизни
Платная парковка:
Ушли в минус
Ветхая культура:
Гром грянул


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



01.03.2017 10:17 Жителей киреевской многоэтажки оставили без горячей воды
София Гафарова

Жителей киреевской многоэтажки оставили без горячей воды

| фото |
Арифметику затрат на горячую воду в Киреевске, пожалуй, знают жители одной лишь многоэтажки. Больше года как дом отключили от газа для работы газовых колонок. Такой подарок в канун 2016 года сделала управляющая компания «Партнёр», которая предоставила газовикам экспертизу о неудовлетворительном состоянии дымоходов.

Те в целях недопущения ЧС газ стали отключать не только поквартирно, но и стояками. В заложниках оказались и жители, имеющие котлы. Внезапная жесткая политика жителям непонятна. Как выяснилось, обязала коммунальщиков провести экспертизу Жилищная инспекция. Причем делала это неоднократно, за что управляющая компания поплатилась штрафами. В свою очередь в инспекцию пожаловался кто-то из соседей, что в квартире угарный газ и даже были случаи отравления.

Как пояснила финансовый директор ООО «Партнёр» Светлана Сергеева, «когда дом сдавался, он был под горячую воду, а потом его переоборудовали на газовые колонки, хотя как таковых дымвентканалов там нет, есть только вытяжка».

Но пока каждая из сторон тянула на себя одеяло, у жителей случилась еще одна неприятность. Некоторым квартиросъёмщикам стала грозить ответственность вплоть до уголовной. Газовики подали заявление в полицию на незаконное подключение к газопроводу и хищение газа.

В ближайшее время жители семи квартир, которых поймали за руку, получат платежки от 25 до 40 тысяч. Это расчет ущерба газовой компании. Плюс меру ответственности решат правоохранительные органы. Скорее всего, это штраф до 15 тысяч рублей.

Как говорит начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» Сергей Зубарев, «решать этот вопрос нужно было иначе. Все жители должны были быть проинформированы управляющей компанией об этой проблеме. Нужно было привести в соответствие дымвентканалы. После получения заключения все газовые колонки были бы включены в установленном порядке».

Обходя разные инстанции в поисках ответа на вопрос, как помочь жителям, нашли его в администрации района. Аккурат перед нашим приездом нашлись архивные документы - акты ввода в эксплуатацию газового оборудования дома и акты осмотра вентканалов, которые проливают свет на истинное положение вещей.

Как сообщил глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «планируем данные документы использовать, чтобы обязать управляющую компанию отозвать письмо и вернуть людям горячую воду. Надеюсь, что всё получится в досудебном порядке».

Между тем, вопрос, когда всё же появится горячая вода в квартирах измученных жителей, пока остаётся открытым. Но, по крайней мере, с мертвой точки проблема сдвинулась.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.