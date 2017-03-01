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01.03.2017 10:17 Жителей киреевской многоэтажки оставили без горячей воды София Гафарова





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Те в целях недопущения ЧС газ стали отключать не только поквартирно, но и стояками. В заложниках оказались и жители, имеющие котлы. Внезапная жесткая политика жителям непонятна. Как выяснилось, обязала коммунальщиков провести экспертизу Жилищная инспекция. Причем делала это неоднократно, за что управляющая компания поплатилась штрафами. В свою очередь в инспекцию пожаловался кто-то из соседей, что в квартире угарный газ и даже были случаи отравления.



Как пояснила финансовый директор ООО «Партнёр» Светлана Сергеева, «когда дом сдавался, он был под горячую воду, а потом его переоборудовали на газовые колонки, хотя как таковых дымвентканалов там нет, есть только вытяжка».



Но пока каждая из сторон тянула на себя одеяло, у жителей случилась еще одна неприятность. Некоторым квартиросъёмщикам стала грозить ответственность вплоть до уголовной. Газовики подали заявление в полицию на незаконное подключение к газопроводу и хищение газа.



В ближайшее время жители семи квартир, которых поймали за руку, получат платежки от 25 до 40 тысяч. Это расчет ущерба газовой компании. Плюс меру ответственности решат правоохранительные органы. Скорее всего, это штраф до 15 тысяч рублей.



Как говорит начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» Сергей Зубарев, «решать этот вопрос нужно было иначе. Все жители должны были быть проинформированы управляющей компанией об этой проблеме. Нужно было привести в соответствие дымвентканалы. После получения заключения все газовые колонки были бы включены в установленном порядке».



Обходя разные инстанции в поисках ответа на вопрос, как помочь жителям, нашли его в администрации района. Аккурат перед нашим приездом нашлись архивные документы - акты ввода в эксплуатацию газового оборудования дома и акты осмотра вентканалов, которые проливают свет на истинное положение вещей.



Как сообщил глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «планируем данные документы использовать, чтобы обязать управляющую компанию отозвать письмо и вернуть людям горячую воду. Надеюсь, что всё получится в досудебном порядке».



Между тем, вопрос, когда всё же появится горячая вода в квартирах измученных жителей, пока остаётся открытым. Но, по крайней мере, с мертвой точки проблема сдвинулась.



Арифметику затрат на горячую воду в Киреевске, пожалуй, знают жители одной лишь многоэтажки. Больше года как дом отключили от газа для работы газовых колонок. Такой подарок в канун 2016 года сделала управляющая компания «Партнёр», которая предоставила газовикам экспертизу о неудовлетворительном состоянии дымоходов.Те в целях недопущения ЧС газ стали отключать не только поквартирно, но и стояками. В заложниках оказались и жители, имеющие котлы. Внезапная жесткая политика жителям непонятна. Как выяснилось, обязала коммунальщиков провести экспертизу Жилищная инспекция. Причем делала это неоднократно, за что управляющая компания поплатилась штрафами. В свою очередь в инспекцию пожаловался кто-то из соседей, что в квартире угарный газ и даже были случаи отравления.Как пояснила финансовый директор ООО «Партнёр» Светлана Сергеева, «когда дом сдавался, он был под горячую воду, а потом его переоборудовали на газовые колонки, хотя как таковых дымвентканалов там нет, есть только вытяжка».Но пока каждая из сторон тянула на себя одеяло, у жителей случилась еще одна неприятность. Некоторым квартиросъёмщикам стала грозить ответственность вплоть до уголовной. Газовики подали заявление в полицию на незаконное подключение к газопроводу и хищение газа.В ближайшее время жители семи квартир, которых поймали за руку, получат платежки от 25 до 40 тысяч. Это расчет ущерба газовой компании. Плюс меру ответственности решат правоохранительные органы. Скорее всего, это штраф до 15 тысяч рублей.Как говорит начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» Сергей Зубарев, «решать этот вопрос нужно было иначе. Все жители должны были быть проинформированы управляющей компанией об этой проблеме. Нужно было привести в соответствие дымвентканалы. После получения заключения все газовые колонки были бы включены в установленном порядке».Обходя разные инстанции в поисках ответа на вопрос, как помочь жителям, нашли его в администрации района. Аккурат перед нашим приездом нашлись архивные документы - акты ввода в эксплуатацию газового оборудования дома и акты осмотра вентканалов, которые проливают свет на истинное положение вещей.Как сообщил глава администрации Киреевского района Игорь Цховребов, «планируем данные документы использовать, чтобы обязать управляющую компанию отозвать письмо и вернуть людям горячую воду. Надеюсь, что всё получится в досудебном порядке».Между тем, вопрос, когда всё же появится горячая вода в квартирах измученных жителей, пока остаётся открытым. Но, по крайней мере, с мертвой точки проблема сдвинулась.





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