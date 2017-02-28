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28.02.2017 19:03 ОНФ презентовал в Туле федеральные проекты "Вести-Тула"





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Ямы, появившиеся на проезжей части, вызвали большой отклик у людей. Причем, не только жителей больших населенных пунктов. За неделю существования, карта «бездорожья», которая появилась на сайте фронта, уже залилась красным цветом. По мнению людей, найти место, где, можно проехать, не потеряв колес, достаточно проблематично.



Не менее удачными можно считать и проекты по ликвидации несанкционированных свалок и наведению порядка во дворах. Как рассказал сопредседатель тульского отделения Общероссийского народного фронта Михаил Глухов, «…любой житель может сообщить о свалках на территории региона и она будет занесена на карту».



Три приоритетных проекта 2017 года сегодня обсудили представители регионального штаба Общероссийского народного фронта. Все направления деятельности – на злобу дня – «Карта убитых дорог», «Генеральная уборка» и «Центр мониторинга благоустройства городской среды».Ямы, появившиеся на проезжей части, вызвали большой отклик у людей. Причем, не только жителей больших населенных пунктов. За неделю существования, карта «бездорожья», которая появилась на сайте фронта, уже залилась красным цветом. По мнению людей, найти место, где, можно проехать, не потеряв колес, достаточно проблематично.Не менее удачными можно считать и проекты по ликвидации несанкционированных свалок и наведению порядка во дворах. Как рассказал сопредседатель тульского отделения Общероссийского народного фронта Михаил Глухов, «…любой житель может сообщить о свалках на территории региона и она будет занесена на карту».









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