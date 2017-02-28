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НОВОСТИ | Общество



28.02.2017 18:47 Тульскому оружейному заводу исполнилось 305 лет
"Вести-Тула"



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Люблю тебя, Петра творенье! Эти строки жители оружейной столицы склонны адресовать не только Петербургу, но и Тульскому оружейному заводу. Первое оборонное предприятие сегодня отмечает 305-летие.

По именному указу Петра I началось его строительство. Завод оснащали по тем временам самым прогрессивным оборудованием - водяными машинами, станками для сверления стволов, точилами, молотами, станками для «оттирания» - наружной и внутренней отделки стволов. «ТОЗ - удивительное предприятие. Ведь без оружейного производства представить туляка невозможно. И те, кто сейчас трудится - это национальная элита, это гордость», - говорит председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

Руководителям ТОЗа, инженерам, термистам, токарям, слесарям, логистам сегодня вручили награды. Церемония прошла в Музее оружия, львиная доля экспонатов которого и есть продукция легендарного предприятия. Открывая торжественное собрание, Юрий Андрианов напомнил, что еще пять лет назад оружейный завод переживал непростые времена. Но благодаря принятым мерам, удалось не только сохранить предприятие, но и набрать хорошие темпы работы.

Юрий Андрианов от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина поздравил коллектив и ветеранов завода с юбилейной датой.
«Уверен, что предприятие и дальше будет успешно развиваться», - отметил глава областного правительства.
















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